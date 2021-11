Braun verweist auf die sehr ansteckende Delta-Variante. Man könne nur in einen entspannten Winter gehen, wenn die Impfquote sehr hoch sei. Als Beispiel nennt er Bremen, "unser Bundesland mit den besten Impfquoten". Vor allem in den Krankenhäusern sei die Lage dort entspannter. "Weil auch Geimpfte, wenn sie sich nochmal infizieren, sehr selten ins Krankenhaus müssen", so Braun.