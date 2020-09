Scholz sprach anstelle von Bundeskanzlerin Angela Merkel, die sich in häuslicher Quarantäne befindet. Er schickte Grüße "ins Homeoffice" der Kanzlerin. Er appelierte ähnlich wie zuletzt die Kanzlerin an die Bevölkerung, sich an die aktuellen Ausgangsbeschränkungen zu halten. Er nannte die Pandemie eine nationale Herausforderung, versprach aber auch Solidarität mit den ärmsten Ländern der Welt. "Alle müssen sich umeinander kümmern. Dann kommen wir da durch", so Scholz.