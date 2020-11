Insgesamt käme der Wirtschaft eine zentrale Bedeutung zu. "Das Wichtigste ist immer Wachstum. So war es nach der letzten Krise, und so wird es jetzt auch wieder sein", sagt er. Die Bundesregierung bekäme viel Lob für ihre Krisenbekämpfungspolitik, denn man habe im Oktober fast die Vorkrisenwerte erreicht, was die Umsätze betreffe. "Wir haben einen wirtschaftlichen Aufschwung erreicht, nach dem Krisen-Zusammenbruch, der viel größer ist, als alle vorhergesagt haben", so Scholz im ZDF.