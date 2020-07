In scheinbar weiter Ferne steht die ebenfalls nötige Zustimmung der nationalen Parlamente in den 27 EU-Staaten. Zumindest Rutte mit seiner knappen Mehrheit im Parlament in Den Haag hatte diesen Punkt in den Brüsseler Verhandlungen immer im Hinterkopf: Sollte das niederländische Parlament am Ende die Zustimmung sowohl zu den neuen Anleihen der EU-Kommission als auch den jährlichen nationalen Abführungen nach Brüssel verweigern, kann kein Geld fließen.