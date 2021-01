Von den Nachbarländern Deutschlands wird bisher nur Tschechien mit einer landesweiten Inzidenz von 464 (Stand 24.1.2021) als Hochrisikogebiet eingestuft. Das bedeutet für Tschechen, die in Bayern arbeiten, dass sie sich alle zwei Tage testen lassen müssen. Am Sonntag bildeten sich bereits lange Schlangen vor Teststationen in Grenzregionen, bei denen die Pendler in der Kälte dicht gedrängt teilweise zwei bis drei Stunden warten mussten.