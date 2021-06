Homeoffice-Pflicht wird wohl nicht verlängert

Die Notbremse ist seit 23. April in Kraft, am 30. Juni läuft sie aus. Als sie am 21. April vom Bundestag beschlossen wurde, lag die Inzidenz laut Regierungssprecher Steffen Seibert bundesweit im Durchschnitt bei gut 160. Aktuell sind es 13,2 - entsprechend gab es schon viele Lockerungen.