Petra Köpping geht es wie allen anderen. "Ich habe echt die Nase voll mit Corona", sagte Sachsens Gesundheitsministerin diese Woche. "Aber das interessiert das Virus nicht." Die Pandemie wütet wieder mit voller Wucht. In ganz Deutschland explodieren die Fallzahlen, doch nirgends so wie in Sachsen, Thüringen und Bayern. "Das sind die drei Hotspots, die wir in Deutschland haben", weiß auch Köpping.