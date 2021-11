Der Journalist Giovanni Di Lorenzo ("Die Zeit") stellt einen "großen Mangel an Entschlossenheit" fest, sich gegen die Pandemie zu stemmen - seitens der Politik und in der Bevölkerung. Vor einem Jahr sei das Vertrauen in die Politik gekippt. Daher fehle es an der Konsequenz in der Durchsetzung effektiver Corona-Regeln. Am liebsten sähe er einen täglich tagenden Kompetenz-Stab.