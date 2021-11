Habeck: Vorschlaghammer, wenn nichts greift

Recht früh in der Sendung hatte Röttgen für einen symbolischen Brückenschlag geworben. Noch-Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und ihr Nachfolger in spe, Olaf Scholz (SPD), sollten eine gemeinsame Corona-Ansprache an die Bevölkerung richten, als Zeichen der Überparteilichkeit. Es werde, je stärker die vierte Welle ansteige, genügend Gräben zu überbrücken geben.