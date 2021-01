Kretschmer fordert schärferen Corona-Shutdown

"Kindergärten komplett runterfahren, Schulen schließen, wirklich Betretungsverbot in den Pflegeheimen, wenn kein negativer Schnelltest vorliegt. Über solche Dinge müssen wir sprechen", sagte Kretschmer am Donnerstagabend in der ZDF-Sendung "maybrit illner". Ebenso beraten werden müsse, wie die Fahrgastzahlen im Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) gesenkt werden können. Das alles sei auch mit Blick auf die Virusmutationen "das Gebot der Stunde".