Dagegen wird nach Einschätzung des Aerosol-Forschers Gerhard Scheuch das offene Wembley-Stadion ein sicherer Ort sein. "Wir sind uns in der Aerosolforschung relativ einig, dass draußen so gut wie keine Ansteckungen stattfinden, und das gilt auch in einem Stadion", sagte der Wissenschaftler in der Sendung. Eine Ansteckungsgefahr gebe es aber bei der An- und Abreise im Bus oder Taxi, in geschlossenen Logen oder auf den Toiletten. "Das sind die Spots, wo es dann krachen kann."