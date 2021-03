Abgeordnete dürfen ihr Mandat nach Auffassung von Unionsfraktionsvize Thorsten Frei (CDU) nicht zum Geldverdienen einsetzen. "Das geht nicht", sagte Frei am Donnerstag in der ZDF-Sendung "maybrit illner". In der nächsten Woche werde es die zweite und dritte Lesung des Lobbyregister-Gesetzes geben. Ziel sei ein verpflichtendes Lobbyregister nicht nur für den Bundestag, sondern auch für die Bundesregierung.