Mecklenburg-Vorpommerns Regierungschefin Manuela Schwesig (SPD) hat die Impfstoff-Beschaffungsstrategie der Bundesregierung scharf kritisiert. "Ich bin total enttäuscht, was da gelaufen ist", sagte Schwesig am Donnerstagabend in der ZDF-Sendung "maybrit illner".