Flaschenhals bei den Impfungen ist aktuell klar der Impfstoff, weniger die Impf-Infrastruktur. Zwar gibt es immer wieder Berichte von überlasteten Termin-Hotlines, aber meist nur direkt nach deren Freischaltung, wenn der Andrang am größten ist. In Bayern können über die Zentren allein theoretisch bis zu 38.000 Menschen täglich geimpft werden. In Nordrhein-Westfalen nehmen sie gar erst am 8. Februar ihren Betrieb auf. "Wahrscheinlich könnten mit der etablierten Infrastruktur mittlerweile auch deutlich mehr als 100.000 Impfungen pro Tag durchgeführt werden", betont Stiko-Mitglied Fred Zepp.