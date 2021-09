In puncto Schulen sprach sich der Kanzleramtschef für bundesweit einheitliche Quarantäneregeln aus. "Ich wünsche mir eine einheitliche Regelung", sagt er im ZDF. Die Länder und Kommunen sollten sich an dem Ministerpräsidenten-Beschluss orientieren, der eine fünftägige Quarantäne "plus dann Freitestmöglichkeit" vorsehe, so Braun.