Auch die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) in Berlin dringt auf rasche Corona-Impfungen für rund 33.000 Erzieher in den Berliner Kitas. "Wir setzen uns daher dafür ein, dass Erzieherinnen und Erzieher bei der Impfung priorisiert werden", sagte die GEW-Landesvorsitzende Doreen Siebernik. "Es geht hier nicht nur um den Schutz der Kolleginnen und Kollegen selbst, sondern auch darum, Infektionsketten in den Einrichtungen zu unterbinden."