Derzeit werden nach Angaben des Gesundheitsministeriums in Mainz Termine vergeben für 22.000 Menschen, die aufgrund ihres Berufes zur ersten Prioritätengruppe gehören. 7.400 Dosen sollen an die Krankenhäuser geliefert werden. Danach sollen Mitarbeitende in den Einrichtungen der Behindertenhilfe, im Justizvollzug, bei der Polizei sowie an Schulen an der Reihe sein.