Bis Freitag zumindest will der Minister, so kündigte er es heute an, die entscheidende Verordnung unterschreiben. Sie ist Grundlage, wer dann zuerst geimpft werden soll. Spahn will abwarten, bis der Bundestag darüber noch einmal diskutiert hat, sagte er. Für Mittwoch haben die Regierungsparteien Union und SPD eine Aktuelle Stunde zur Impfstrategie auf die Tagesordnung gehoben.