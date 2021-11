"Die Extreme in dieser Pandemie sind kaum noch auszuhalten", sagt Hans-Christian Gottschalk - der Arzt war am Freitag mit einem mobilen Impfteam in der sächsischen Kleinstadt Niesky bei Görlitz im Einsatz. Der Ansturm der Impfwilligen sei schon seit Tagen kaum noch zu bewältigen, die Teams seien täglich drei, vier Stunden länger beim Impfen.