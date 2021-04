Spahn: Was es ja noch nie gegeben hat in der Menschheitsgeschichte ist, dass mitten in einer Pandemie überhaupt ein Impfstoff verfügbar war, also das ist ja was völlig Neues. Und was das mit dem Virus macht, das ist genau das, was diskutiert wird. Das Virus versucht – in einfacher Sprache –zu überleben, verändert sich. Das nehmen wir sehr ernst, das beobachten wir auch. Aber zur Wahrheit gehört auch, wir können diese dritte Welle nicht wegimpfen, die kriegen wir nur unter Kontrolle, indem wir Kontakte reduzieren.