Es war nun wahrlich keine gute Woche für die deutsche Impfkampagne. Ohnehin schon wird in Deutschland quälend langsam geimpft. Und dann muss Gesundheitsminister Jens Spahn am Montagnachmittag den Impfstoff von Astrazeneca stoppen. In Deutschland platzen tausende Impftermine. In einigen Impfzentren werden bereits aufgezogene Spritzen weggeschmissen. Was für eine Botschaft.