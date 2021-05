NRW arbeitet an der Konkretisierung des Vorgehens bei den Impfungen für Kinder und Jugendliche.



Hamburg zeigt sich bei dem Impfungen zurückhaltend und will laut Senat erstmal abwarten "was die EU sagt".



Das Saarland plant interne Vorbereitungen. Einen Fahrplan und nähere Angaben gibt es erst, wenn klar ist, wann die Impfung von Kindern ab zwölf Jahren zugelassen werde.



Mecklenburg-Vorpommern will mindestens 65 Prozent seiner Schüler ab einem Alter von zwölf Jahren zeitnah impfen und hat dazu die Lieferung von 64.450 Dosen des Präparats von Biontech/Pfizer beim Bund beantragt.



Hessen strebt an, die Erstimpfungen der Schüler ab 28. Juni bis zum Beginn der Sommerferien am 19. Juli durchzuführen, wenn die Stiko eine Empfehlung gibt und klar ist, dass es ausreichend Impfstoff gibt. Die Schülerinnen und Schüler sollen sich dann in einem Impfzentrum registrieren können oder vom Kinder-, Jugend- oder Hausarzt geimpft werden.



Rheinland-Pfalz will seine Entscheidung, ob und wann Kinder und Jugendliche geimpft werden können, von der Empfehlung der Stiko abhängig machen. Laut Gesundheitsminister ist das Land vorbereitet, Impfzentren und Kinderärzte könnten "direkt loslegen".