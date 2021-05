Zudem gibt es zum Beispiel auch handfeste Lieferprobleme. Was aus einer angekündigten Charge von Johnson & Johnson zum Beispiel wird, weiß man nicht. Auch gibt es von Biontech und Moderna für das dritte Quartal, also ab Juli, noch keine festen Liefertermine. Trotzdem glaubt Merkel und rechnet das in der Pressekonferenz vor, sei die angekündigten Mengen ausreichend, um allen ein Impfangebot bis Ende des Sommers machen zu können. Bis Ende September also.