Man kennt das ja von Riesenkonferenzen. Wenn sie nicht gut vorbereitet sind, wenn man nicht schon vorher ausgelotet hat, was geht und was nicht, dann wird das nichts. Dann kommen, mag das Problem auch noch so groß sein, mickrige Ergebnisse wie nach dem Impfgipfel heraus. Das hätte Kanzlerin Merkel, die Königin schwieriger EU-Verhandlungen, eigentlich wissen müssen.