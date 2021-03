Worüber der Impfgipfel heute reden muss

Der Impfstoff von Biontech/Pfizer war der erste, der in Deutschland zugelassen und verimpft wurde. Es folgte das Vakzin von Moderna, das in der deutschen Impfkampagne aber nur eine kleine Rolle spielt. Am 30. Januar gab die EU-Kommission dann auch grünes Licht für den Impfstoff von Astrazeneca. Kurz vor dem Stopp hatte das Mittel bereits einen Anteil von knapp 40 Prozent der Impfungen in Deutschland ausgemacht. Sollte sich die Politik entschließen, den Impfstoff nicht weiter zu nutzen, würde das eine erhebliche Lücke in den Impf-Plan reißen, auch wenn Biontech/Pfizer in den nächsten Wochen und Monaten sehr viel mehr Impfstoff liefern wollen als bisher.