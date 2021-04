Gesundheitsminister Jens Spahn sieht die Impfkampagne hingegen auf einem guten Weg. "Der Schwung ist da und er bleibt auch da", sagte der CDU-Politiker im ZDF heute journal. Im ersten Quartal des Jahres habe man zehn Prozent der Deutschen impfen können. In einem Monat würden es die nächsten zehn Prozent sein. Es habe in den letzten Tagen mehrere Rekorde an täglichen Impfungen gegeben. Daran hätten auch die Arztpraxen einen wichtigen Anteil.