In Bezug auf das künftige Corona-Regelwerk hat der Hauptausschuss des Parlaments am Dienstagabend Änderungsanträge beschlossen, die auch dem ZDF vorliegen. Der Bundestag soll am Donnerstag darüber abstimmen. Die Ampel plant unter anderem Homeoffice, Testpflicht, 3G - was die sonst, plant: die Pläne im Einzelnen.