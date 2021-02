Zwar stimmte auch Berlin beim Europäischen Rat dafür, dass etwa bis Juni die technischen Voraussetzungen für einen europaweiten digitalen Impfpass entwickelt werden. Das Vergabeverfahren wurde mit besonderer Dringlichkeit gerade angeschoben. Aber zu was genau der Nachweis über eine Impfung gegen Covid-19 per App oder Scheckkarte plus QR-Code zum Beispiel dann berechtigen soll, ist völlig offen.