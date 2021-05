Fälschungssicher soll der digitale Impfnachweis sein. "Wir müssen dabei sicherstellen, dass die Übertragung von gefälschten Impfnachweisen auf das elektronische Zertifikat verhindert wird und die Taten zur Anzeige gebracht werden", sagte Lambrecht. Die Einführung ist bis Ende Juni geplant, damit der Nachweis auch beim Reisen in der EU verwendet werden kann. Man sei gut im Zeitplan, hieß es am Mittwoch aus dem Bundesgesundheitsministerium. Ziel ist, dass der Impfnachweis von Beginn an in der EU kompatibel ist.