Vor allem für die FDP war genau dieser Eingriff in die Persönlichkeitsrechte bislang zu stark. Die anderen beiden Parteien in der möglichen Ampelkoalition waren eher für die Impfpflicht: die SPD und die Grünen, die sie auch für in Schulen und Kitas gerne hätten. Noch am Montag hatte Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckhardt von einer Einigung der Ampel gesprochen – und musste sich dann Stunden später korrigieren: Doch keine Impfpflicht.