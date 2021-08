Impfpflicht? So sieht es im Ausland aus

Eine Impfpflicht im Gesundheitswesen gilt in Italien schon länger. Nun gibt es dort auch den "Grünen Pass". Er regelt annähernd das Gleiche wie der französische Gesundheitspass und wird an Menschen ausgegeben, die ihre erste Corona-Impfdosis erhalten haben, von Covid-19 genesen sind oder in den 48 Stunden zuvor negativ getestet wurden.