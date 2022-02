Nur wenige in der deutschen Politik haben ein so gutes Gespür für Stimmungen in der Bevölkerung und eine so hohe Bereitschaft, ihnen zu folgen, wie Markus Söder. Die Wohlmeinenden in seiner Partei halten ihn für flexibel und anpassungsfähig, seine Kritiker für opportunistisch und beliebig. So lange sein Kurs Beifall und Erfolge bringt, setzt sich die erste Lesart durch, stimmen die Wahlergebnisse nicht, die zweite.