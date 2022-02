"In drei Tagen ist der letzte Tag, wo ein Feuerwehrmann in Rostock, Feuerwehrfrau, sich impfen lassen kann, damit er rechtzeitig Impfschutz am 15. März hat. Die Zeit läuft uns jetzt gerade ab", so Madsen. Er stellte die Frage, ob er die Feuerwehrleute, die am 16. März ungeimpft auf der Arbeit erscheinen, wieder nach Hause schicken soll.