Bayerns Ministerpräsident Markus Söder hat seine Meinung zum Thema Impfpflicht inzwischen offenbar geändert: Zunächst hatte er sich lediglich dafür ausgesprochen, bestimmte Berufsgruppen verpflichtend zu impfen. Am Freitag dann sagte er erstmals, es werde auf Dauer kein Weg an einer allgemeinen Impflicht gegen Corona vorbeiführen - in den vergangenen Monaten hatte er dies regelmäßig abgelehnt.