Aus der Ampel kommt deshalb der Vorwurf, die Union versuche, Olaf Scholz vorzuführen. "Olaf Scholz führt sich selbst vor. Wenn ein Bundeskanzler in dieser wichtigen Frage, der wichtigsten Frage des Jahres 2022, keine Führung beweist, sich weg duckt, sich als Privatperson äußert, den Bundesgesundheitsminister zurückpfeift, der den Gruppenantrag selbst einbringen wollte, dann hat Scholz sich selbst vorgeführt und das ist sehr bedauerlich in dieser Staatskrise", sagt Sepp Müller (CDU/CSU). Die Erwartungen an die Debatte sind unterschiedlich - zur Profilierung nutzen wollen sie alle: Die einen zur Profilierung in der Sache, andere eher zur Profilierung ihrer Rolle in der eigenen Fraktion, Koalition oder im Parlament.