In der Debatte um eine Corona-Impfpflicht werden oftmals - so auch in Deutschland - nur bestimmte Berufsgruppen wie Pflegekräfte oder Schulpersonal in den Blick genommen. Einige Länder haben die Pflicht in der einen oder anderen Form schon eingeführt. Für die gesamte erwachsene Bevölkerung gibt es sie jedoch nur in wenigen Staaten.