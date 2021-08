Gabriel: Ich halte es nicht für vertretbar, dass bislang Ungeimpfte an den Pranger gestellt werden. Und zwar zusammen mit anderen Menschen, die jetzt mal wieder die Sündenböcke der Pandemie sind, wie die Reiserückkehrer. Früher waren es die Kinder und Jugendlichen und so weiter. Das halte ich für höchst problematisch in der gesamten Corona-Kommunikation in den letzten zwei Jahren. Wir suchen nach Schuldigen einer Naturkatastrophe.