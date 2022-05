Eine ZDF-Recherche zeigt klar: Bundesweit verzeichnet der Pflegebereich fast überall hohe Impfquoten. So sind in Schleswig-Holstein bereits über 97 Prozent der Mitarbeitenden geimpft. Lediglich 1.354 Personen, also 2,96 Prozent haben noch keinen Impfnachweis vorgelegt. Ähnlich auch in Niedersachsen und Brandenburg mit jeweils, 4,6 Prozent und 6,08 Prozent an Beschäftigten ohne gültigen Impfnachweis.