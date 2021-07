Als letztes Mittel, so Braun am Montag noch einmal im ZDF, könnte es Kontaktbeschränkungen für Nichtgeimpfte geben. Oder mehr Tests für Nicht-Geimpfte, wenn im Herbst bei steigenden Corona-Infektionen nicht genügend Menschen geimpft sind und die Welle nicht in den Griff zu kriegen ist. "Eine allgemeine Impfpflicht lehne ich wirklich ab", so Braun. Diskutiert wird trotzdem darüber.