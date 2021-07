Pessimistischer fällt die Einschätzung der Corona-Modellierer von der TU Berlin um den Mobilitätsforscher Kai Nagel aus. "Nur wenn die Impfstoffe gegen Delta deutlich besser wirken als derzeit bekannt, oder wenn eine Impfquote von 95 Prozent erreicht wird, dann bleibt diese Welle in unseren Simulationen aus", heißt es in einem am Freitag erschienenen Bericht.