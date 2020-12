Offizieller Impfstart in Deutschland: Die Impfkampagne gegen das Coronavirus ist die größte, die es hierzulande jemals gegeben hat. Mobile Teams impften am Sonntag zuerst vor allem Menschen über 80 in Pflege- und Seniorenheimen sowie Pflegekräfte und besonders gefährdetes Krankenhauspersonal. Bereits am ersten Tag sollten mehrere zehntausend Dosen des Biontech/Pfizer-Präparats verabreicht werden, bis zum Jahreswechsel könnten es schon mehr als eine Million sein.