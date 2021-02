Susanne Schreiber, stellvertretende Vorsitzende des Deutschen Ethikrats und Professorin für Theoretische Neurophysiologie an der Humboldt-Universität in Berlin, bereiten die Mutanten große Sorgen, "deshalb finde ich Öffnungen schwierig". Die stellvertretende Vorsitzende des Ethikrats möchte an der Priorisierung festhalten, aber "wenn jemand ablehnt, müssen wir es eben durchziehen und den Impfstoff einer anderen Impfgruppe geben".