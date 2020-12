"Es gab vor Weihnachten technische Probleme bei der Terminvergabe. Online-Buchungsprozesse sind einfach mittendrin abgebrochen. Außerdem gab es eine Überlastung der Impf-Hotline. Das Ministerium will dort jetzt die Mitarbeiter erhöhen. Zur Zeit kann man sich keinen Termin mehr geben lassen – es wurden 12.000 Impftermine bis Ende Januar vergeben. Wann es neue Termine geben wird, ist bisher nicht klar.



Laut dem Gesundheitsministerium soll es "etwa ab Mitte Januar" möglich sein, telefonisch oder online eine Impfung zu vereinbaren.



Bislang wurden im Saarland 1.518 Menschen geimpft (Stand 30.12.). Das Impfangebot soll im Januar täglich auf bis zu 1.000 Impfungen in den Impfzentren erhöht werden. Bis Ende April sollen alle Personen der ersten Priorisierungsgruppe geimpft sein und mit der zweiten Priorisierungsoffensive begonnen werden. So das Ziel des Gesundheitsministeriums."



Verena Garrett, Reporterin im ZDF-Studio Saarbrücken