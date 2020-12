In Deutschland sind die Zahlen der Corona-Neuinfektionen auf Rekordniveau. Alles wartet auf den Impfstoff, bald soll es auch in der EU losgehen. Doch schon jetzt wächst die Kritik an den Entscheidungen in Brüssel: Wurden im Vorfeld zu wenig Impfdosen bestellt? Warum hinkt die EU in Sachen Zulassung hinterher? Im ZDF-Interview stellt sich Europa-Politiker Hans-Peter Liese (CDU) diesen Vorwürfen.