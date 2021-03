Doch im Endeffekt hat Johnson wohl recht. Man hat sich von Astrazeneca vertraglich zusichern lassen, dass alle in England produzierten Impfstoffe in den Armen der eigenen Bevölkerung landen. Man braucht also keinen rechtlich aufwendigen Kontrollmechanismus. "Moralisch", so Devi Sridhar, mache das keinen Unterschied. "Europa exportiert Impfstoff, und Briten, aber auch Amerika, nicht." Dass der EU Impfnationalismus vorgeworfen wird, sei absurd.