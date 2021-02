Jetzt hat auch der US-Hersteller Johnson & Johnson die europäische Zulassung für seinen Corona-Impfstoff beantragt. Das teilte die EU-Arzneimittelbehörde EMA am Dienstag in Amsterdam mit. Demnach ging bei ihr ein Antrag auf "bedingte Zulassung" ein. Die Behörde will das Vakzin bis Mitte März begutachten.