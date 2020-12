Jetzt sei es für eine Notfallzulassung aber zu spät, so Lauterbach. Sie würde zum jetzigen Zeitpunkt demnach mehr Zeit in Anspruch nehmen, als das Zulassungsverfahren der Ema einfach abzuwarten. Mit einem Impfstart in Deutschland rechnet Lauterbach aber erst im Januar. Bis dahin komme es darauf an, vor allem "Menschen in den Pflegeheimen zu schützen", betont der SPD-Politiker.