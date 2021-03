Könnte Deutschland eine so hohe Anzahl an Dosen überhaupt verimpfen? Ein Blick auf die Zahlen verrät: momentan nicht. Die mobilen Teams und Zentren in den Ländern können nach ZDFheute-Recherchen durchschnittlich rund 354.000 Impfungen am Tag maximal leisten (niedrigere Leistung am Wochenende berücksichtigt).