Vize-Bundesvorsitzender Kevin Kühnert forderte, dass die EU ihre Verträge mit den Impfstofflieferanten offenlegt. Hat die Europäische Union zu viel bei anderen Herstellern bestellt, bis für den aussichtsreichsten Biontech/Pfizer kaum mehr Geld übriggeblieben sei? "In einer Krise, in der wir Milliarden ausgeben", so Kühnert bei n-tv, "zu knausern", sei wenig einleuchtend.