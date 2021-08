Nach dem Willen der Bundesregierung sollen Impfstoff-Spenden weitegehend über die internationale Covax-Kampagne abgewickelt werden. Das hat insbesondere den Vorteil, dass Covax, und damit indirekt die Vereinten Nationen, für verschiedene Haftungsrisiken einstehen.



Am einfachsten ist das Spenden von Impfdosen, wenn diese noch nicht an ein Land ausgeliefert wurden. Bei bestellten Dosen ändert sich lediglich das Empfängerland, in das die neuen Dosen direkt vom Hersteller geliefert werden.



So verfährt Deutschland mit seinen noch ausstehenden Lieferungen des Astrazeneca-Impfstoffs. Am 4. August kündigte Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) an, dass alle künftigen Lieferungen für Deutschland direkt an das internationale Impfprogramm Covax gingen. Am Montag gab Deutschland erstmals Astrazeneca-Dosen an Covax ab. Insgesamt 1,3 Millionen Dosen gehen nach Afghanistan, Äthiopien, in den Sudan, nach Tadschikistan und Usbekistan.